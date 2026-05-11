Il 10 maggio, gli ascolti televisivi hanno mostrato un equilibrio tra i programmi condotti da Gerry Scotti e Stefano De Martino. La sfida tra i due si svolge tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, che si contendono la stessa fascia oraria con differenze di ascolto molto contenute. La gara tra i due conduttori si protrae anche nella giornata di domenica, mantenendo alta l’attenzione del pubblico su questa competizione.

La sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino continua a giocarsi sul filo del rasoio: ogni sera Affari tuoi e La Ruota della Fortuna si distaccano di pochissimi punti, e la gara continua anche domenica 10 maggio. Uno scontro tra Rai e Mediaset che va in scena settimana dopo settimana, senza proclamare un vero e proprio vincitore. Ma non finisce qui, perché anche nella fascia della prima serata, come quella dell’access prime time, la sfida è aperta. Rai1 proponeva un nuovo episodio delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai2 l’appuntamento per gli appassionati del genere era come sempre con la serie N.C.I.S.. Su Rai3 andava in onda una nuova puntata della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, su Rete4 invece l’appuntamento era con il match cruciale per la Liga Barcellona contro Real Madrid.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 10 maggio, lo scontro tra De Martino e Scotti è aperto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ascolti tv del 26 aprile, lo scontro tra Scotti e De Martino è sempre apertoLa sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non si ferma, e anche domenica 26 aprile è andato in onda il consueto faccia a faccia tra Affari tuoi...

Leggi anche: Ascolti tv del 7 maggio, il debutto di Buonvino e lo scontro tra De Martino e Scotti

Argomenti più discussi: Ascolti tv ieri (sabato 9 maggio): Amici 25 Serale batte Dalla Strada al Palco, Gerry Scotti supera Affari Tuoi; Ascolti tv 9 maggio: la semifinale non fa crescere Amici 2026 (22.2%), cala Dalla strada al palco Special (17.9%); Ascolti tv ieri sabato 9 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda; Ascolti tv: Amici batte Rai1 e vince il sabato sera.

Ascolti tv ieri sera 10 maggio 2026, dalla partita Barcelona - Real Madrid a Roberta Valente a Racconto di una notte - I dati Auditel - x.com x.com

Disney ha il suo TV Upfront martedì - Cosa pensi che annunceranno riguardo Marvel Television? - Reddit reddit