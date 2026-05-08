Il 7 maggio, il palinsesto televisivo ha visto il debutto della nuova fiction su Rai 1, intitolata Buonvino – Misteri a Villa Borghese, con protagonisti Giorgio Marchesi e Serena Iansiti, tratta dai romanzi di Walter Veltroni. La serata ha anche ospitato uno scontro tra due personaggi noti del mondo dello spettacolo, De Martino e Scotti, mentre altri programmi hanno mantenuto i consueti appuntamenti del giovedì sera.

Il giovedì sera televisivo è per tradizione dedicato alla fiction. Su Rai 1 ha debuttato la nuova serie, Buonvino – Misteri a Villa Borghese, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti, tratta dai romanzi di Walter Veltroni. Rai 1 dunque ha proposto un “nuovo” commissario, dopo lo sbirro Claudio Bisio e Montalbano, alias Luca Zingaretti. Giovanni Buonvino, interpretato da Giorgio Marchesi, è entrato in polizia per realizzare il suo sogno: fare in modo che la giustizia trionfi sul male. Ma ha capito presto che non è così semplice realizzarlo. Canale 5 ha risposto con una puntata di Forbidden Fruit. Su Rete 4 è andato in onda l’appuntamento con Dritto e Rovescio, mentre su Italia 1 abbiamo ritrovato Le Iene Show.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 7 maggio, il debutto di Buonvino e lo scontro tra De Martino e Scotti

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