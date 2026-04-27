Il 26 aprile, la sfida tra i due conduttori televisivi è continuata con la trasmissione di due programmi molto seguiti. Da una parte, uno show di gioco condotto da uno dei protagonisti, dall’altra, un quiz simile condotto dall’altro. La competizione tra i due è rimasta centrale anche in questa giornata, mantenendo vivo l’interesse del pubblico per le due trasmissioni. La sfida tra i due conduttori si ripete da tempo, senza un momento di pausa.

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non si ferma, e anche domenica 26 aprile è andato in onda il consueto faccia a faccia tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. I due conduttori continuano a dividere il pubblico della fascia dell’access prime time, senza riuscire a staccarsi mai del tutto. Nel frattempo la sfida continua anche in prima serata, tra programmi di intrattenimento, fiction e serie tv. Rai1 proponeva una nuova puntata delle vicende di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai2, per gli appassionati delle serie crime, l’appuntamento era come sempre con la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine. Su Rai3 abbiamo ritrovato Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report, su Rete4 invece Mario Giordano era al timone della trasmissione Fuori dal coro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 26 aprile, lo scontro tra Scotti e De Martino è sempre aperto

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