Ascolti tv Rai1 accorcia prime time e vince con ‘Roberta Valente’ e ‘Affari Tuoi’

Rai1 ha ridotto la durata del suo prime time, trasmettendo un solo episodio della fiction 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' invece di due. La scelta ha portato a un aumento degli ascolti, consentendo alla rete di ottenere il risultato più alto tra i programmi di prima serata. Domani, anche Canale 5 prevede di adottare una strategia simile con la serie 'I Cesaroni'.

(Adnkronos) – La nuova formula del prime time accorciato, con un solo episodio della fiction 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' invece di due (stessa cosa dovrebbe fare domani Canale 5 con 'I Cesaroni'), giova a Rai1 che si aggiudica il migliore risultato tra i programmi di prima serata, con 3.423.000 spettatori e il 19.7% di share. Al secondo posto, 'Racconto di una Notte' su Canale 5, con 1.579.000 spettatori e l’11.6% di share. Terza posizione per 'Report' su Rai3 che ottiene 1.476.000 spettatori e il 7.7% nella presentazione, 1.854.000 spettatori il 10.3% nel programma vero e proprio e 1.315.000 spettatori e il 9.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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