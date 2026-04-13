Ascolti tv 12 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte | i dati in aggiornamento

Nella serata del 12 aprile, sono stati trasmessi due programmi televisivi: la nuova serie di Rai1 intitolata

Chi ha vinto tra la nuova serie di Rai1 Roberta Valente - Notaio in Sorrento e la fiction turca di Canale5 Racconto di una notte. In access prime time la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi. I dati Auditel di domenica 12 aprile in aggiornamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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