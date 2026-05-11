Ascoli via al VAR e test tattico | si prepara la sfida per i playoff

A Ascoli è iniziato l'uso del VAR e si sta svolgendo un test tattico in vista delle prossime partite. La decisione di introdurre la tecnologia è stata annunciata dal club e riguarda anche l'analisi delle strategie di gioco. Dopo il sorteggio di giovedì, l'attenzione si sposta sull'avversario che affronterà la squadra nei playoff. La partita potrebbe essere influenzata dalle nuove regole e dal modo in cui la squadra si sta preparando.

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? Punti chiave Come influenzerà il ritorno del VAR la strategia di Tomei?. Quale avversario attenderà l'Ascoli dopo il sorteggio di giovedì?. Perché la doppia punta potrebbe essere la chiave dei playoff?. Chi sono le teste di serie che hanno già vinto?.? In Breve Sorteggio avversari previsto giovedì mattina dopo i risultati del primo turno nazionale.. Partita in trasferta fissata per il 17 maggio con ritorno al Del Duca il 20.. Ritorno al VAR tradizionale in Lega Pro per superare limiti tecnici del Football Video Support.. Vittorie di Potenza 3-0, Salernitana 3-2 e Renate 2-0 nel primo turno dei playoff.. Il Picchio Village ospiterà domani la squadra dell’Ascoli per l’ultima sessione di allenamento prima del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, fissato per il 17 maggio con l’impegno in trasferta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, via al VAR e test tattico: si prepara la sfida per i playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascoli-Teramo: sfida decisiva per i playoff al Del Duca? Cosa scoprirai Chi sostituirà Sardo nel modulo di mister Seccardini? Come influirà il risultato sul morale per la semifinale al Bonolis? Quali... Atletico Ascoli, sfida decisiva al Del Duca per blindare i playoffL’Atletico Ascoli si prepara a difendere il proprio campo nel Del Duca domani, domenica 19 aprile, per un confronto diretto contro il Fossombrone che...