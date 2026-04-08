La Cadi Antincendi Futura si prepara alla partita di sabato contro il Sulmona, seconda in classifica nel campionato di A2 Elite. La squadra cerca di mantenere alte le possibilità di qualificazione ai playoff, affrontando un avversario forte e in buona posizione in classifica. La trasferta rappresenta un momento importante per le ambizioni della formazione, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

La Cadi Antincendi Futura punta ai playoff di A2 Elite. Sabato prossimo la squadra affronterà in trasferta il Sulmona, attualmente seconda nel torneo. Il pivot Pedro Mendes ha analizzato il percorso della squadra. Al termine del primo girone il gruppo occupava l’ottavo posto a causa di alcune difficoltà iniziali. Nella fase di ritorno la società ha subito solo due sconfitte. Questo incremento di rendimento ha permesso di scalare la classifica fino alla terza posizione. La metamorfosi difensiva e la sfida di sabato. Il cambiamento di marcia è avvenuto dopo il periodo di sosta di dicembre. In quell’occasione sono stati trovati i giusti equilibri tattici, portando la squadra a diventare la miglior difesa del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadi Futura: difesa d’acciaio e scontro diretto per i playoff

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