Ieri sera a Monza si è verificato un incidente stradale causato dalla fuga di due cavalli in galleria. I due animali sono scappati e sono finiti sulla strada, causando un impatto con tre veicoli. Durante l’incidente, uno dei cavalli è stato ucciso. Nessuno dei conducenti ha riportato ferite gravi. La galleria è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione degli animali.

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© Ilnotiziario.net - Serata di paura a Monza: cavalli in fuga in galleria, scontro con tre auto, morto un animale

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