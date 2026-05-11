Dopo essere stata eliminata nel primo turno a Roma da Cirstea, Aryna Sabalenka ha pubblicato un messaggio su Instagram. Nel suo post ha ringraziato i fan e ha condiviso alcune parole sul torneo e sulla sua esperienza. La giocatrice non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni dell’eliminazione, ma ha mostrato un tono tranquillo e riflessivo nel suo messaggio.

"> Sabalenka eliminata nel primo turno a Roma da Cirstea. Layla Aryna Sabalenka, la tennista bielorussa e numero uno al mondo, ha avuto un imprevisto al torneo di Roma, uscendo prematuramente nel terzo turno contro la romena Sorana Cirstea. Nonostante un inizio positivo nel torneo, con una vittoria nettissima su Barbora Krejcikova, Sabalenka non è riuscita a mantenere il ritmo contro Cirstea. Nella sfida, Sabalenka ha iniziato bene, conquistando il primo set, ma ha subito un’inversione di tendenza, cedendo il passo all’avversaria. Il punteggio finale è stato di 6-2, 3-6, 5-7 in favore della Cirstea, che ora avrà la possibilità di affrontare Linda Noskova nella prossima fase del torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aryna Sabalenka sorprende con un messaggio su Instagram dopo l’uscita precoce. Scopri il suo tono!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Aryna Sabalenka festeggia la vittoria al Miami Open contro Coco Gauff con un post su Instagram.Aryna Sabalenka festeggia la vittoria al Miami Open contro Coco Gauff con un post su Instagram.

Aryna Sabalenka supera Martina Hingis con il suo ultimo traguardo nel circuito WTA.Aryna Sabalenka supera Martina Hingis con il suo ultimo traguardo nel circuito WTA.

Argomenti più discussi: Aryna Sabalenka è stata eliminata a sorpresa agli Internazionali di tennis a Roma; IBI26, Sul Centrale è la volta di Aryna; Internazionali, Sinner avanti in carrozza. Passano anche Cobolli e Bellucci, a sorpresa fuori Sabalenka e Paolini; Internazionali d'Italia, fuori a sorpresa Sabalenka: Cirstea passa in rimonta.