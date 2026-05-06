Aryna Sabalenka ha raggiunto un nuovo risultato nel circuito WTA, superando Martina Hingis in una particolare classifica. La tennista si è assicurata un importante traguardo, che le permette di riappropriarsi del ruolo di numero uno. L’atleta ha ripreso l’attività al torneo di Roma, confermando la sua presenza tra le prime posizioni del ranking. La competizione si svolge sull’arcipelago italiano, con Sabalenka che si prepara alle prossime sfide.

"> Aryna Sabalenka: La Numero Uno Torna in Gioco all’Italian Open. Aryna Sabalenka è tornata in campo questa settimana, pronta per l’Italian Open di Roma come numero uno al mondo e testa di serie principale. Il torneo WTA 1000 rappresenta un’importante opportunità per la tennista bielorussa, che ha ricevuto un bye per il secondo turno, dove affronterà Barbora Krejcikova o Elsa Jacquemot. Nonostante un’inaspettata sconfitta contro Hailey Baptiste nei quarti di finale dell’Madrid Open, Sabalenka è determinata a fare bene in questo nuovo evento. Nella partita persa, la tennista ha subito una rimonta, chiudendo con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-6(8-6).🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aryna Sabalenka supera Martina Hingis con il suo ultimo traguardo nel circuito WTA.

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