Arturo Carlo Quintavalle festeggia i 90 anni al Teatro Regio

Questa mattina si è tenuto nel Ridotto del Teatro Regio un incontro pubblico dedicato ai 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle. Il noto storico dell’arte, ex professore ordinario di Storia dell’arte medievale presso un’università italiana, ha ricevuto la celebrazione in presenza di numerosi partecipanti. L’evento ha incluso interventi e ricordi legati alla sua lunga carriera, che lo hanno visto anche come fondatore di un centro di studi e attività accademiche.

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