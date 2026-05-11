Arturo Carlo Quintavalle festeggia i 90 anni al Teatro Regio
Questa mattina si è tenuto nel Ridotto del Teatro Regio un incontro pubblico dedicato ai 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle. Il noto storico dell’arte, ex professore ordinario di Storia dell’arte medievale presso un’università italiana, ha ricevuto la celebrazione in presenza di numerosi partecipanti. L’evento ha incluso interventi e ricordi legati alla sua lunga carriera, che lo hanno visto anche come fondatore di un centro di studi e attività accademiche.
Si è svolto questa mattina, nel Ridotto del Teatro Regio, un incontro pubblico per festeggiare i 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle, uno dei massimi storici dell’arte italiani, già professore ordinario di Storia dell’arte medievale dell’Università di Parma e fondatore dello CSAC – Centro Studi e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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