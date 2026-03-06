Il Teatro Regio di Capitanata festeggia 25 anni di attività con la commedia ‘Il Re cerca moglie Riscatto al Regio’

Il Teatro Regio di Capitanata celebra 25 anni di attività con l’allestimento della commedia ‘Il Re cerca moglie. Riscatto al Regio’. La messinscena sarà in programmazione per un’intera settimana, offrendo al pubblico un’occasione per condividere questa ricorrenza. La compagnia teatrale ha deciso di festeggiare l’evento con una produzione speciale che coinvolgerà gli spettatori durante tutto il periodo.

Il Teatro Regio di Capitanata compie 25 anni di attività e festeggia insieme al suo pubblico con una nuova produzione in cartellone per una intera settimana. Si tratta di 'Il Re cerca moglie. Riscatto al Regio', spettacolo comico in due atti con testo e regia di Matteo Bonfitto e Fabrizio Errico. L'appuntamento è da lunedì 9 a sabato 14 marzo alle 21. Sul palco saliranno Carlo Baldassini, Giovanni Mancini, Michele Norillo, Matteo Bonfitto, Mirna Colecchia, Mimmo Mazza, Caterina Maria Bonfitto, Roberta Mancini, Cinzia Citarelli, Consiglia Albanese, Gabriele Bonfitto, Fabrizio Errico.

