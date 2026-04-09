Domani al teatro Masaccio 88 – Gli occhi di Arturo | teatro ironia e inclusione sociale

Domani si terrà al teatro Masaccio la rappresentazione di “88 – Gli occhi di Arturo,” uno spettacolo che combina elementi teatrali con un tocco di ironia, affrontando temi legati all'inclusione sociale. L’evento coinvolge attori e pubblico in un’esperienza che mira a sensibilizzare su questioni di carattere sociale attraverso un linguaggio teatrale accessibile e diretto. La serata si inserisce nella programmazione culturale della città, aprendo un dialogo tra arte e società.

Arezzo, 9 aprile 2026 – . Va in scena domani, venerdì 10 aprile alle 21,30, al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno lo spettacolo “88 – Gli occhi di Arturo” de I Bartolini TdC – Teatro di compagnia. Promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno, l o spettacolo unisce teatro, humor e sensibilizzazione sociale affrontando il tema dell’ipovisione, una condizione ancora poco conosciuta e spesso difficile da comprendere per chi non la vive in prima persona. “88 – Gli occhi di Arturo” rappresenta la terza opera MalinComica de I Bartolini TdC, la seconda diretta da Antón Valén (Cirque du Soleil) e la prima dedicata al tema della disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani al teatro Masaccio “88 – Gli occhi di Arturo”: teatro, ironia e inclusione sociale “88 – Gli occhi di Arturo” al cinema teatro MasaccioArezzo, 5 marzo 2026 – Venerdì 10 aprile alle 21,30 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno in scena lo spettacolo de I Bartolini TdC –... “88_Gli occhi di Arturo”, al Masaccio il teatro che racconta l’ipovisione tra emozione e MalinComicitàArezzo, 15 febbraio 2026 – Al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno arriva uno spettacolo che unisce teatro e sensibilizzazione sociale. Argomenti più discussi: Uno tra tanti, di e con Marco Trotta alla Misericordia; Buongiorno, ministro! Con Enzo Iacchetti e Antonella Civale…; Il lato più bello dell’adolescenza; Cantiere delle Emozioni, mostre e l'incontro con Giulio Manieri Elia: gli eventi. Domani al teatro Masaccio 88 – Gli occhi di Arturo: teatro, ironia e inclusione socialeVa in scena domani, venerdì 10 aprile alle 21,30, al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno lo spettacolo 88 – Gli occhi di Arturo de I Bartolini TdC – Teatro di compagnia ... lanazione.it 9/4/26.Grazie a vari enti e associazioni parte domani la II Rassegna letteraria"Piazziamoci un libro",davanti a libreria Ubik in Corso del Popolo a Chioggia h17.30: al 1°appuntamento Roberta Rossi parlerà di Sessuologia clinica: diagnosi, trattamento e linee g x.com ATTENZIONE DOMANI, 10 Aprile h.18 sotto la Pergola davanti alla Libreria, François Morlupi verra' a presentare il suo nuovo bel thriller. Con Chiara Cini. Assolutamente da NON PERDERE! Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook