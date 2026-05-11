Arrivederci Alpini il prefetto svela il piano sicurezza | Perché a Genova ha funzionato tutto senza disagi

Al termine della Adunata Nazionale degli Alpini, il prefetto di Genova ha pubblicato una nota in cui ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti per la buona riuscita dell’evento. Ha spiegato che il piano di sicurezza adottato ha permesso di gestire senza disagi le numerose presenze in città. Il prefetto ha anche rivelato alcuni dettagli sul dispositivo messo in atto, evidenziando l’impegno collettivo che ha portato al risultato positivo.

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