Meteo Genova l' arrivederci agli alpini sotto la pioggia
Domenica 10 maggio 2026, Genova ha visto la chiusura dell’adunata degli alpini caratterizzata da pioggia e temporali. Secondo le previsioni di 3bmeteo, la giornata è iniziata con acquazzoni intensi che si sono protratti fino alla sera, quando le precipitazioni hanno cominciato ad attenuarsi. La pioggia ha accompagnato le ultime cerimonie e le celebrazioni previste per la conclusione dell’evento.
Chiusura di adunata degli alpini bagnata, stando alle previsioni di 3bmeteo, che per domenica 10 maggio 2026 indicano acquazzoni e temporali su Genova, in attenuazione dalla sera.Previsioni meteo Liguria venerdì 8 maggio 2026L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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