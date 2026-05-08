Meteo Genova l' arrivederci agli alpini sotto la pioggia

Domenica 10 maggio 2026, Genova ha visto la chiusura dell’adunata degli alpini caratterizzata da pioggia e temporali. Secondo le previsioni di 3bmeteo, la giornata è iniziata con acquazzoni intensi che si sono protratti fino alla sera, quando le precipitazioni hanno cominciato ad attenuarsi. La pioggia ha accompagnato le ultime cerimonie e le celebrazioni previste per la conclusione dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Chiusura di adunata degli alpini bagnata, stando alle previsioni di 3bmeteo, che per domenica 10 maggio 2026 indicano acquazzoni e temporali su Genova, in attenuazione dalla sera.Previsioni meteo Liguria venerdì 8 maggio 2026L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Genova, scritte con insulti agli alpini. FdI: “Salis si dissoci”“Alpini e militari molestie seriali”, “Attenzione Alpini molestatori in città”, “Remigriamo gli Alpini”: sono solo alcune delle scritte che sono... Leggi anche: Silvia Salis, da Genova insulti agli Alpini: "Molestatori, via di qui" Contenuti utili per approfondire Meteo Genova, l'arrivederci agli alpini sotto la pioggiaDomenica 10 maggio attesi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera ... genovatoday.it Meteo Genova: oggi e domani nubi sparse, Mercoledì 8 serenoSituazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Genova Sestri Ponente alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 15°C. Venti ... ilmeteo.it