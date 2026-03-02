Nessuna rissa né incidenti ma solo qualche ubriaco | il piano di ordine e sicurezza pubblica per il Carnevale 2026 ha funzionato

Per il Carnevale 2026, le autorità hanno implementato un piano di ordine e sicurezza pubblica che ha evitato risse e incidenti. Durante le giornate di festa, sono stati segnalati solo pochi episodi di ubriachezza molesta, non più di tre. Tutti i soggetti coinvolti sono stati sottoposti a sanzioni. La gestione dell’evento si è svolta senza problemi di rilievo.