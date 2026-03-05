La petroliera russa affondata nel mar Mediterraneo per un attacco esplosivo

Una petroliera russa è affondata nel mar Mediterraneo a causa di un attacco esplosivo. La Russia ha accusato l'Ucraina di aver utilizzato droni marini per provocare l'incendio che ha portato all'affondamento. L'incidente è avvenuto in acque mediterranee e sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell'esplosione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle conseguenze immediate dell'episodio.

La Russia ha accusato gli ucraini, che impiegando droni marini avrebbero causato un incendio a bordo: non sarebbe la prima volta Una nave petroliera russa che trasportava gas naturale liquefatto nel mar Mediterraneo, tra la Libia e Malta, è esplosa nel tardo pomeriggio di martedì ed è affondata. I trenta membri dell'equipaggio sono stati soccorsi e sono stati portati nella città libica di Bengasi. La Russia ha accusato l'Ucraina dell'attacco, sostenendo che abbia colpito la petroliera con dei droni marini: per ora l'Ucraina non ha commentato, ma non sarebbe la prima volta che conduce un attacco di questo tipo. Le fotografie circolate sui social mostrano un ampio squarcio su un fianco dello scafo della petroliera e molto fumo che esce dalla nave.