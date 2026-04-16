640mila euro alla Ong Chi finanzia le barche tedesche per recuperare migranti nel Mediterraneo

Negli ultimi anni, molte barche impiegate nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo centrale sono registrate sotto bandiere tedesche. La maggior parte di queste imbarcazioni è gestita da ONG con sede in Germania, che riceve anche un finanziamento di circa 640mila euro. Questa situazione si verifica lungo la rotta tra il Nord Africa e l’Italia, dove le operazioni di salvataggio sono frequenti e coinvolgono diverse organizzazioni.

La Germania fornisce la bandiera alla maggior parte delle barche che operano nel Mediterraneo centrale lungo l a rotta migratoria tra il nord Africa e l’Italia, in funzione del fatto che le Ong che le gestiscono hanno sede nel Paese tedesco. Per anni, sotto la gestione del cosiddetto governo “semaforo”, la Germania ha finanziato le organizzazioni che recuperano i migranti nel Mediterraneo, elargendo 2 milioni di euro annui per poi interrompere tutto anche a fronte delle proteste dell’Italia. Il concetto che barche private, finanziate dallo Stato tedesco, sbarcassero i migranti irregolari salvati in acque internazionali in Italia, è stato contestato dalla politica, spingendo il Bundestag a sospendere tutto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "640mila euro alla Ong". Chi finanzia le barche tedesche per recuperare migranti nel Mediterraneo Notizie correlate Migranti, il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5. L'ong: «Torneremo nel Mediterraneo»Il Tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo della nave Sea Watch 5. Leggi anche: Migranti, nel 2025 dalla Germania un milione di euro alle Ong per sbarcarli in Italia