Arriva a Milano Asfalto che suona il doc che racconta la musica anticlassica della 19' 40' '

A Milano debutta il documentario “Asfalto che suona”, diretto da Roberto Delvoi, che verrà proiettato nelle sale. Il film segue un viaggio sul territorio per raccontare la musica (anti)classica della collana 19’40”. Tra i protagonisti ci sono i fondatori Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, che condividono l’esperienza di un progetto musicale sperimentale e innovativo.

Arriva per la prima volta in sala a Milano “Asfalto che suona” di Roberto Delvoi, il film documentario che segue on the road e racconta l’audace e sperimentale mondo della collana di musica (anti)classica 19’40”, con i fondatori Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, insieme.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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