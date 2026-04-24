Asfalto che suona racconto della musica anticlassica al Macro

È stato presentato a Roma il film documentario “Asfalto che suona”, diretto da Roberto Delvoi. Il film segue un viaggio attraverso le esibizioni e le attività della collana di musica (anti)classica 19’40”, fondata da Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro. Per la prima volta al cinema, il documentario racconta le sperimentazioni artistiche di questo progetto musicale, evidenziando le tappe di un percorso on the road.

Arriva per la prima volta al cinema a Roma “Asfalto che suona” di Roberto Delvoi, il film documentario che segue on the road e racconta l’audace e sperimentale mondo della collana di musica (anti)classica 19’40”, con i fondatori Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, insieme.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Asfalto che suona: l’odissea musicale al MACRO di RomaCosa: La prima proiezione romana del documentario “Asfalto che suona” di Roberto Delvoi, dedicato alla collana di musica (anti)classica 19’40”. Ruslan Talas e Luigi Carroccia: la musica classica francese al Teatro della CometaProsegue la Stagione Concertistica 2026 della Fondazione Nicola Bulgari presso il Teatro della Cometa con un evento dedicato ai capolavori della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Asfalto che suona, la recensione del doc di Roberto Delvoi; Asfalto che suona: l’odissea musicale al MACRO di Roma; Asfalto che suona; 180, trama e cast del thriller sudafricano che ha conquistato Netflix. Asfalto che SuonaAsfalto che Suona, il documentario diretto da Roberto Delvoi, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso l’audace e sperimentale universo della collana di musica (anti)classica 19’40. I ... comingsoon.it ASFALTO CHE SUONAIl suono dell'asfalto a scandire il tempo musicale di giornate tipo della vita dei fondatori Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro e Francesco Fusaro, insieme al direttore d'orchestra Marcello Corti ... mymovies.it Dopo i picchi di 60 gradi sull’asfalto registrati la scorsa estate, il comitato propone soluzioni naturali e sostenibili per abbassare le temperature e migliorare la vivibilità urbana - facebook.com facebook L’hanno trovata sull’asfalto accanto ai suoi tre bambini, con un Rosario stretto fra le mani. Come se Anna, 46 anni, nell’estremo suo atroce gesto chiedesse misericordia. Li ha buttati dal terzo piano, nella notte, poi si è buttata lei. Nicola, 4 anni, Giuseppe, 4 me x.com