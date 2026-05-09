Arnaldi-Jodar ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

La finale tra Arnaldi e Jodar all'ATP di Roma 2026 è in programma per domenica 10 maggio. L'incontro si svolgerà sul campo centrale e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Gli appassionati di tennis potranno seguire l'evento con orario e programma specifici, che saranno comunicati nelle prossime ore. La partita rappresenta un momento importante per i protagonisti e il pubblico presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si preannuncia una domenica 10 maggio dalle forti emozioni per i colori azzurri sul campo centrale del Foro Italico, con Matteo Arnaldi che chiuderà la sessione serale affrontando lo spagnolo Rafael Jodar nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione. In palio un posto agli ottavi sulla terra battuta romana contro il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien ed il kazako Alexander Bublik. Si tratta del primo scontro diretto in assoluto nel circuito maggiore tra il ligure ed il giovane talento iberico, entrambi reduci da una buona sequenza di risultati sul rosso. Arnaldi ha vinto...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Arnaldi-Munar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; Arnaldi fa impazzire Roma: De Minaur rimontato e battuto, Matteo si regala Jodar al terzo turno; ATP Roma, Arnaldi: Ancora non sono al 100%, ma con Jodar sarà una bella lotta. Du Coudray? Non c'era feeling; Atp Roma – Super rimonta di Arnaldi, battuto De Minaur in tre set. Ok Jodar. Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSi preannuncia una domenica 10 maggio dalle forti emozioni per i colori azzurri sul campo centrale del Foro Italico, con Matteo Arnaldi che chiuderà la ... oasport.it LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 7-6, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la fenice di Sanremo compie l’epica impresa! Ora un predestinatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'impresa di Matteo ARNALDI, che dopo 2h e 59 minuti di gioco accede al 3° ... oasport.it L’impresa del tennista italiano che sconfigge la testa di serie numero 6 del Foro Italico Alex De Minaur e conquista il terzo turno agli Internazionali d’Italia, dove affronterà Raja Jodar #Tennis #IBI26 #Arnaldi x.com ATP 1000 Roma R2: Arnaldi batte [6] De Minaur 4-6, 7-6(5), 6-4 reddit