Armi e violenza in aumento a Palermo l' analisi del criminologo | Lo Stato arretra la mafia si riorganizza

A Palermo si registra un aumento di episodi di armi e violenza, secondo un criminologo che segnala un possibile arretramento dello Stato e una riorganizzazione della criminalità organizzata. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si sono espressi attraverso diverse testimonianze. La cronaca cittadina riporta diversi episodi di scontri e intimidazioni, mentre le forze dell’ordine monitorano la crescita di questi fenomeni.

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