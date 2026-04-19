Il presidente del Consiglio ha commentato l’episodio avvenuto durante un corteo anarchico, in cui un funzionario di polizia è stato ferito da una bottiglia di vetro. Meloni ha affermato che lo Stato non arretrerà di fronte alla violenza contro le forze dell’ordine, sottolineando la fermezza del governo nel tutelare l’ordine pubblico. L’evento si è verificato in una manifestazione di solidarietà nei confronti di un detenuto coinvolto in un caso di carattere politico.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene con fermezza dopo il ferimento di un funzionario della Polizia di Stato, colpito da una bottiglia di vetro durante un corteo anarchico organizzato in solidarietà ad Alfredo Cospito. In una dichiarazione diffusa sui social, Meloni ha espresso “solidarietà e vicinanza” all’agente, condannando con decisione gli episodi di violenza. “A chi pensa di intimidire lo Stato diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete”, ha affermato, ribadendo il pieno sostegno del Governo alle Forze dell’ordine. Il premier ha quindi assicurato che l’esecutivo non farà passi indietro “davanti a chi semina violenza, caos e paura”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni: “Violenza contro la Polizia, lo Stato non arretra”

Quanto accaduto durante corteo contro sgombero stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.

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