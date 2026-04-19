Giorgia Meloni | solidarietà all’agente ferito Lo Stato non arretra davanti alla violenza

Da dayitalianews.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio ha espresso pubblicamente solidarietà a un agente della Polizia di Stato rimasto ferito durante una manifestazione. Ha dichiarato che lo Stato non arretra di fronte alla violenza e ha mostrato vicinanza al funzionario coinvolto negli scontri. La notizia arriva in un momento in cui si susseguono episodi di tensione e aggressioni durante le manifestazioni pubbliche, con le autorità che continuano a monitorare la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La solidarietà al funzionario della Polizia ferito. La presidente del Consiglio ha espresso pubblicamente la sua solidarietà e vicinanza a un funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante gli scontri avvenuti nel corso di una manifestazione. L’agente sarebbe stato colpito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli ambienti anarchici, scesi in piazza in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito. Il messaggio contro la violenza. Nel suo intervento sui social, la premier ha voluto lanciare un messaggio netto a chi ricorre alla violenza per intimidire le istituzioni: “A chi pensa di intimidire lo Stato diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Giorgia Meloni: solidarietà all’agente ferito, “Lo Stato non arretra davanti alla violenza”

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