Giorgia Meloni | solidarietà all’agente ferito Lo Stato non arretra davanti alla violenza

La presidente del Consiglio ha espresso pubblicamente solidarietà a un agente della Polizia di Stato rimasto ferito durante una manifestazione. Ha dichiarato che lo Stato non arretra di fronte alla violenza e ha mostrato vicinanza al funzionario coinvolto negli scontri. La notizia arriva in un momento in cui si susseguono episodi di tensione e aggressioni durante le manifestazioni pubbliche, con le autorità che continuano a monitorare la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La solidarietà al funzionario della Polizia ferito. La presidente del Consiglio ha espresso pubblicamente la sua solidarietà e vicinanza a un funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante gli scontri avvenuti nel corso di una manifestazione. L’agente sarebbe stato colpito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli ambienti anarchici, scesi in piazza in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito. Il messaggio contro la violenza. Nel suo intervento sui social, la premier ha voluto lanciare un messaggio netto a chi ricorre alla violenza per intimidire le istituzioni: “A chi pensa di intimidire lo Stato diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giorgia Meloni: solidarietà all’agente ferito, “Lo Stato non arretra davanti alla violenza” Notizie correlate Leggi anche: Poliziotti aggrediti, Meloni: "Lo Stato non arretra di fronte alla violenza dei finti rivoluzionari" Meloni, vicina ad agente ferito, non arretriamo davanti a chi semina violenza"Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 4 di sera: Solidarietà per Giorgia Meloni Video; Meloni prende le distanze da Trump, lui si arrabbia, lei riceve la solidarietà da tutti; Trump contro Meloni, Renzi: Io la solidarietà non gliela do, ci fa fessi tutti; Da Schlein solidarietà a Meloni: Ferma condanna all’attacco di Trump. Renzi: Giorgia scaricata dal suo guru. Meloni, vicina ad agente ferito, non arretriamo davanti a chi semina violenzaEsprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfre ... ansa.it Trump attacca Meloni, Sinistra si spacca | Schlein solidarietà a Giorgia, Conte e Renzi contro la PremierTrump attacca Meloni, la reazione schizofrenica della Sinistra: Schlein e Calenda con la Premier, critiche da Conte e Renzi. Cos'è successo ... ilsussidiario.net Il segretario dem vola a Barcellona per un selfie con Lula e la Clinton. E accusa il premier di far la «guerra alle rinnovabili» scordandosi che Madrid compra energia da Mosca. Sui cacciamine copia la linea di Giorgia Meloni. - facebook.com facebook La presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Parigi per il vertice dei Volenterosi è un fatto importante, perché è una risposta piuttosto chiara alla domanda che negli ultimi giorni è stata più frequente: che direzione prenderà il Paese dopo il prim x.com