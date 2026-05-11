Armi d’epoca nuvole di fumo Si rinnova l’assalto dei francesi

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi legati al mercato di armi d’epoca, con una serie di scambi e movimentazioni che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Le operazioni coinvolgono vari soggetti e si svolgono in diverse zone, mentre sul campo si sono visti nuvole di fumo e richiami a momenti storici della Rivoluzione francese. La situazione resta sotto monitoraggio per approfondimenti e controlli.

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“Vive la République, vive le petit caporal“. Le urla che nel lontano 1796 accompagnarono l’ingresso dei soldati francesi in città sono tornate a riecheggiare sabato nel parco dell’Isola Carolina, dove centinaia di persone hanno assistito alla rievocazione storica della Battaglia al Ponte di Lodi, momento centrale delle celebrazioni per il 230esimo anniversario dello scontro che cambiò non solo il destino di Bonaparte ma anche quello dell’intero continente europeo. Organizzata dal Comitato Tecnico, dal Comune di Lodi e dall’Associazione culturale di Zelo Buon Persico, con il sostegno di Unione artigiani e imprese di Lodi e Bcc Centropadana, la manifestazione ha trasformato il cuore verde della città in un teatro a cielo aperto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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