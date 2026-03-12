Usa | sinagoga presa d' assalto in Michigan Sparatoria e colonna di fumo

Una sinagoga a West Bloomfield, sobborgo di Detroit, è stata presa d'assalto oggi pomeriggio, con un camion che si è schiantato contro l'edificio e sono stati uditi colpi d'arma da fuoco. La polizia è intervenuta immediatamente sul luogo dell'incidente, dove si è sollevata anche una colonna di fumo. Le autorità stanno coordinando le operazioni di emergenza e verificano eventuali feriti o vittime.

Detroit, 12 marzo 2026 - Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, sobborgo a nord di Detroit. Secondo i media locali la polizia è intervenuta sul posto dopo che un camion si è schiantato contro la sinagoga e si sono uditi colpi d'arma da fuoco. Le riprese della scena mostrano decine di veicoli della polizia che circondano l'edificio. Il direttore dell'Fbi Kash Patel afferma che gli agenti sono sul posto in seguito a un "apparente speronamento di veicoli e una sparatoria" presso la sinagoga. L'ufficio dello sceriffo della contea di Oakland ha dichiarato che le autorità stanno sgomberando l'edificio. La Federazione Ebraica di Detroit ha...