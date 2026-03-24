In Giappone, la fioritura dei ciliegi si verifica ogni anno, ma quest’anno il primo spettacolo di nuvole rosa e bianche si è presentato con anticipo. La capitale si è riempita di fiori, creando un paesaggio effimero che attira molti visitatori. La fioritura rappresenta un evento tradizionale molto atteso, che si ripete puntualmente in primavera.

( a skanews) – In Giappone è uno dei momenti più attesi dell’anno, il culmine della fioritura dei ciliegi. A Tokyo, abitanti e turisti accorrono in massa per ammirare lo spettacolo, nei parchi e lungo i viali. Ikebana, l'arte giapponese. guarda le foto Il rito dell’Hanami, osservare la fioritura dei ciliegi in Giappone. “Nuvolette” rosa e bianche di fiori sotto cui passeggiare, riposarsi e dove scattare foto e selfie. Vedere i «sakura» – così si chiamano in giapponese – in fiore è sinonimo di buon auspicio ed è uno «sport nazionale»: si organizzano feste e festival dedicati, ci si ritrova per fare «hanami», ovvero letteralmente «guardare i fiori», magari facendo un pic-nic sotto la loro ombra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La capitale nipponica è già una distesa di nuvole rosa e bianche: uno spettacolo che si rinnova ogni anno, ma che arriva sempre prima. E non è un bene

Articoli correlati

Conte stizzito: «Scudetto? Ma che domanda è. Non parliamo sempre di arbitri, ma ad ogni partita c’è qualcuno che si lamenta. Mi auguro che…» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Il sogno lucido spiegato dalla psicanalista Elena Benvenuti: «Ogni immagine, ogni simbolo che emerge è una parte di noi che si manifesta. E quando la accogliamo, il livello di stress si abbassa, la mente si apre»C’è un momento, appena prima di addormentarsi, in cui la mente si fa più morbida, le difese cedono e il confine tra realtà e sogno si dissolve.

Aggiornamenti e notizie su capitale nipponica

Temi più discussi: Tokyo, via alla stagione dei ciliegi. Tutti nei parchi per selfie e picnic. 5 giorni in anticipo; Tokyo primavera 2026: musei, mostre e nuove esperienze tra sakura e creatività; Tokyo sarà un bioma a sé in Forza Horizon 6, il team promette una città enorme, ricca e vivace; Il Prosecco Doc conquista il Giappone: export a +35%.

È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026La capitale italiana del libro 2026 è Pistoia. La decisione (all’unanimità) è stata resa nota dal ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso di una conferenza stampa nella Sala della Crociera ... ilsole24ore.com

Pistoia è la Capitale Italiana del Libro 2026, tra biblioteche antiche e la magia di PinocchioC’è un angolo di Toscana in cui la lettura non è solo un piacere, ma un modo per costruire il futuro di una comunità attraverso la rigenerazione urbana, l’inclusione e l’innovazione: Pistoia è stata ... siviaggia.it

Grandissimo judo internazionale a Napoli! Domenica 15 marzo 2026, il Palavesuvio si trasformerà nella capitale del judo con lo stage tecnico del giapponese Ryu Shichinohe Due volte argento mondiale nei +100 kg, potenza e tecnica nipponica pur - facebook.com facebook