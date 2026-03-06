Controlli della Polizia denunciato un giovane armato e sanzionato un 50enne per droga

La Polizia di Stato nella provincia di Frosinone ha effettuato controlli che hanno portato alla denuncia di un giovane armato e alla sanzione di un uomo di 50 anni per droga. Le operazioni sono state parte di un’attività capillare volta a garantire la sicurezza pubblica, con interventi specifici contro lo spaccio di stupefacenti e il porto abusivo di armi.

Trattandosi di uno strumento classificato dalla normativa vigente come arma bianca, di cui è severamente vietato il porto, il giovane è stato deferito in stato di libertà Nei giorni scorsi, durante gli specifici servizi di competenza, gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria (Polfer) hanno fermato e identificato un giovane residente in provincia. A seguito delle verifiche, il ragazzo è stato trovato in possesso di una "noccoliera" (comunemente nota come tirapugni). Trattandosi di uno strumento classificato dalla normativa vigente come arma bianca, di cui è severamente vietato il porto, il giovane è stato deferito in stato di libertà e dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Salerno, controlli della polizia municipale nel centro storico: 19 extracomunitari in due appartamenti, sanzionato proprietarioAgenti della Polizia Municipale di Salerno, coordinati dal comandante Rosario Battipaglia, sono intervenuti in un edificio di via Francesco Alario,...

Controlli in città, droga sequestrata. Trovato un minorenne armatoGROSSETO Nel più ampio contesto del dispositivo di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando...

Altri aggiornamenti su Controlli della Polizia.

Temi più discussi: Controlli sulla Movida e polizia amministrativa: 14 sanzioni e una denuncia per abuso edilizio; Controlli interforze sui pubblici esercizi: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza sequestrano un’attività di pubblico spettacolo per esercizio abusivo. Denunciato il titolare. - Questura di Perugia | Polizia di Stato; Controlli contro la merce contraffatta nei negozi di Bergamo, una denuncia; Blitz della polizia all'alba nel centro storico: giro di vite contro droga e abuso di alcol.

Fondi, controlli straordinari della Polizia: un arresto per maltrattamenti, poi denunce e sanzioni per 25mila euroFondi, operazione della Polizia di Stato: arresto per maltrattamenti in famiglia, sanzioni per guida senza patente e controlli nei locali con multe per 25mila euro. Denunce anche per falsa residenza e ... latinaquotidiano.it

Arresti triplicati in un anno, più pattuglie e una centrale operativa smart. I numeri della polizia locale a MilanoL'attività della polizia locale: più pattuglie nei turni, più arresti, sistemi tecnologici nella nuova centrale operativa oggetto di un sopralluogo dei consiglieri comunali ... milanotoday.it

Controlli della Polizia Metropolitana, sigilli a 2 officine abusive a Scampia - facebook.com facebook