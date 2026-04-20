Ubriaco molesta i clienti in un locale e prende a calci i poliziotti

A Fondi, un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver molestato clienti in un locale e aver aggredito gli agenti intervenuti. L'uomo, visibilmente ubriaco, ha preso a calci i poliziotti e resistito all'arresto, causando anche danni durante l'intervento. L'intervento si è concluso con il suo accompagnamento in centrale in stato di fermo.

Molestava i clienti e ha aggredito gli agenti di polizia. E' accaduto a Fondi, dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata al 112 di un uomo in forte stato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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