Armato di bastone e bottiglia di vetro oppone resistenza all'arresto | due poliziotti feriti a Salerno

A Salerno, due agenti sono rimasti feriti nel tentativo di fermare un uomo che opponeva resistenza durante un arresto. L'uomo, armato di bastone e bottiglia di vetro, era stato notato mentre danneggiava rifiuti e scooter nel centro cittadino. Dopo un breve inseguimento, è stato finalmente bloccato dalla Polizia di Stato, che ha dovuto fare fronte a diverse difficoltà per metterlo in sicurezza.

L'uomo è stato intercettato mentre danneggiava contenitori dei rifiuti e scooter parcheggiati in strada nel centro di Salerno: con non poche difficoltà, è stato bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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