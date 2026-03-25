La notte scorsa a Firenze cinque giovani turisti statunitensi sono stati aggrediti con una bottiglia di vetro e rapinati. L’episodio si è verificato in una zona frequentata da visitatori, portando alla denuncia delle vittime alle autorità locali. Non sono stati forniti dettagli sul responsabile o sulla dinamica dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Firenze, 25 marzo 2026 – Cinque giovani turisti degli Stati Uniti in soggiorno a Firenze sono stati assaliti e rapinati la notte scorsa. I carabinieri hanno individuato nelle vicinanze dell'aggressione un sospetto e ora sono in corso accertamenti su un 38enne del Marocco. L'assalto è avvenuto in via della Scala, nel centro di Firenze, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. I carabinieri che conducono le indagini sono intervenuti per la segnalazione di un'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, il nordafricano era armato di bottiglia di vetro e avrebbe assalito una comitiva di cui facevano parte anche due studentesse... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, armato di una bottiglia di vetro aggredisce e rapina 5 giovani turisti statunitensi

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