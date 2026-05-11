ariete che peccato la stagione finisce qui

La stagione dell’Ariete si conclude senza qualificazione alla post season nel girone F di serie B2 femminile. La squadra ha portato a termine il suo percorso regolare, ma i risultati ottenuti non sono stati sufficienti per accedere ai playoff. La squadra ha disputato tutte le partite previste, senza riuscire a raggiungere la qualificazione. La stagione si ferma quindi prima di eventuali incontri decisivi per il proseguimento del campionato.

L’Ariete fa il suo dovere, ma non basta per guadagnare la post season nel girone F di serie B2 femminile. La squadra di Massimo Nuti batte Firenze Stillisolutions Liberi e Forti per 3-1 (16-25; 25-17; 25-22; 25-22), ma ai play off va il Florenzo Carpe Diem, che contemporaneamente batte Chianti. Finale di stagione amaro per Prato, reso più dolce dal saluto del pubblico di casa che, dopo aver affollato il palazzetto di San Paolo, al termine della sfida ha lungamente applaudito e omaggiato la squadra. Passiamo alla gara. Ariete in campo con Grucka e Fanelli nei ruoli di regista e opposto, Cecchi e Palandri al centro, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero.🔗 Leggi su Lanazione.it

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