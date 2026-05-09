La stagione di Federico Baschirotto con la Cremonese si interrompe prima del previsto, con la squadra che ha concluso il campionato con tre giornate di anticipo. In un periodo complicato per il club, il difensore non sarà più disponibile, segnando la fine del suo cammino in questa annata. La notizia arriva in un momento cruciale, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui tempi di recupero.

Si chiude con tre giornate d’anticipo e nel momento più delicato della stagione il campionato di Federico Baschirotto. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore della Cremonese, dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale. Un responso pesante, che di fatto mette fine alla stagione del centrale grigiorosso: i tempi di recupero per un problema muscolare di questa entità sono incompatibili con le ultime tre settimane di campionato e appare quindi molto improbabile rivederlo in campo prima del 24 maggio. Una tegola pesantissima per mister Marco Giampaolo, che perde uno dei punti di riferimento della retroguardia proprio nel momento decisivo dell’annata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tegola per la Cremonese. Baschirotto, che guaio. La stagione finisce qui

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