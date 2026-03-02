Federica Brignone alza bandiera bianca | Il mio fisico chiede il conto la mia stagione finisce qui Il recupero record per i Giochi e il ritiro anticipato

Federica Brignone ha annunciato il ritiro dalla stagione di sci alpino, spiegando che il suo fisico non le permette di continuare. Dopo un recupero record in vista dei Giochi, ha deciso di fermarsi anticipatamente, affermando di aver chiesto molto al proprio corpo durante i mesi passati. La sciatrice ha dichiarato che, per il momento, questa è la fine della sua avventura stagionale.

«Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto». Con queste parole Federica Brignone annuncia il suo ritiro anticipato dalle competizioni per il resto dell’annata agonistica. La bicampionessa olimpica di Milano Cortina 2026 ha deciso di fermarsi a Soldeu, rinunciando alle prossime tappe di Coppa del Mondo in Val di Fassa, ad Are e alle finali previste in Norvegia dal 21 al 25 marzo. La decisione della “Tigre” arriva dopo un tour de force atletico e mentale iniziato il 3 aprile 2025, giorno del suo grave infortunio. Da quel momento, ogni energia è stata incanalata verso il recupero record per i Giochi invernali in casa. 🔗 Leggi su Open.online

