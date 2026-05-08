Il cinema incontra la scuola, la musica e la grande tradizione letteraria in un percorso creativo che mette al centro gli studenti e la loro capacità di reinterpretare i classici con uno sguardo contemporaneo. Prende il via a Caserta “Arie di Cinema”, progetto di educazione al linguaggio audiovisivo promosso dal Liceo “Pietro Giannone” di Caserta – diretto dalla preside Marina Campanile – e sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole. Al centro del progetto vi è la riscrittura in chiave contemporanea della “Cenerentola” di...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Arie di Cinema”, il Liceo Giannone di Caserta riscrive Cenerentola tra musica, cinema e tradizione

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