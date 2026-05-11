Arianna Meloni spegne le polemiche su Giuli e difende la sorella | Al governo non abbiamo fatto marchette elettorali

Arianna Meloni ha commentato le recenti polemiche legate a Giuli, sostenendo che si tratta di un caso insignificante. La sorella del leader ha anche difeso le decisioni di Alessandro Giuli riguardo ai licenziamenti effettuati al ministero della Cultura, affermando che non ci sono state operazioni di tipo elettorale o favori politici. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

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