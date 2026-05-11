Arianna Meloni spegne le polemiche su Giuli e difende la sorella | Al governo non abbiamo fatto marchette elettorali

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Meloni ha commentato le recenti polemiche legate a Giuli, sostenendo che si tratta di un caso insignificante. La sorella del leader ha anche difeso le decisioni di Alessandro Giuli riguardo ai licenziamenti effettuati al ministero della Cultura, affermando che non ci sono state operazioni di tipo elettorale o favori politici. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

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Lo definisce "un caso sul niente". Arianna Meloni dice la sua sui licenziamenti decisi da Alessandro Giuli al ministero della Cultura. La sorella della presidente del Consiglio rilancia l'azione del governo e invita a guardare ai "risultati" piuttosto che al "chiacchiericcio"."Non abbiamo.🔗 Leggi su Today.it

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