“ Ha ragione. Sono cose che già sappiamo”. Jannik Sinner, con la sua consueta signorilità, spegne le polemiche che si erano create attorno alle parole di Joao Fonseca mentre è in corso il Masters 1000 di Miami. Il 19enne talento brasiliano, che aveva perso agli ottavi di Indian Wells proprio contro Sinner, è stato eliminato invece da Carlos Alcaraz al secondo turno sul cemento della Florida. Visti i due incontri ravvicinati contro i due dominatori del tennis, a Fonseca è stato chiesto di fare un paragone. La risposta però ha provocato aspre critiche. “Credo che Alcaraz abbia un repertorio più ampio di Sinner”, ha detto Fonseca in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fonseca ha ragione, penso abbia fatto la descrizione perfetta”: Sinner spegne le polemiche

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