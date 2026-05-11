Argiroffi e Forello sanciscono l' intesa con La Vardera Controcorrente approda in Consiglio comunale

I due consiglieri comunali di Oso, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, hanno annunciato pubblicamente il loro passaggio al progetto politico Controcorrente, guidato dal deputato regionale. Questa decisione segue diverse collaborazioni e incontri recenti tra le parti, che avevano fatto supporre un'intesa imminente. Con questa adesione, Controcorrente si presenta ufficialmente anche in Consiglio comunale, rafforzando la propria presenza nel panorama politico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui