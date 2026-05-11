Argiroffi e Forello sanciscono l' intesa con La Vardera Controcorrente approda in Consiglio comunale
I due consiglieri comunali di Oso, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, hanno annunciato pubblicamente il loro passaggio al progetto politico Controcorrente, guidato dal deputato regionale. Questa decisione segue diverse collaborazioni e incontri recenti tra le parti, che avevano fatto supporre un'intesa imminente. Con questa adesione, Controcorrente si presenta ufficialmente anche in Consiglio comunale, rafforzando la propria presenza nel panorama politico locale.
Diverse note firmate insieme nell'ultimo periodo avevano già prefigurato l'intesa. Ma adesso è ufficiale: i consiglieri comunali di Oso, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, hanno annunciato l'adesione al progetto politico di Controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
La Vardera, Argiroffi e Forello denunciano: "Mercatino fermato allo Zen con metodi mafiosi per consentire un funerale"Venditori ambulanti costretti a non montare le bancarelle allo Zen per il consueto mercato rionale del giovedì a causa del funerale di un soggetto...
Radio Italia Live al Foro Italico, Forello e Argiroffi: "Una grande notizia per Palermo"“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia che anche quest’anno - dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Oso Giulia Argiroffi e Ugo...