Radio Italia Live al Foro Italico Forello e Argiroffi | Una grande notizia per Palermo

I consiglieri comunali del gruppo Oso, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, hanno annunciato che Palermo ospiterà anche quest’anno il concerto Radio Italia Live al Foro Italico. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti politici, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento per la città. La manifestazione si terrà nella celebre location del lungomare palermitano, attirando pubblico e appassionati di musica.

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia che anche quest’anno - dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Oso Giulia Argiroffi e Ugo Forello - Palermo ospiterà il concerto Radio Italia Live nella splendida cornice del Foro Italico. Si tratta di un evento di straordinaria importanza per la città, capace di richiamare migliaia di persone e di offrire a Palermo una vetrina nazionale fatta di musica, partecipazione e valorizzazione del nostro territorio”. “Manifestazioni di questo livello - aggiungono i consiglieri - contribuiscono a rafforzare l’immagine della città e rappresentano un momento di condivisione molto atteso dai cittadini, oltre che un’occasione preziosa per promuovere Palermo e le sue bellezze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Una targa per ricordare Rosi Castellese al Foro Italico: Arci Palermo "anticipa" il ComuneIn attesa che il Comune completi gli “approfondimenti necessari” per pronunciarsi sulla richiesta di apposizione di una targa commemorativa sulle... L'arena del tennis per Palermo? Sarà smontata dal Foro Italico di Roma, ma l'opposizione insorgeIl grande impianto per sport e concerti che il Comune intende installare in viale Diana è lo stesso che al momento si trova al Foro Italico di Roma. Aggiornamenti e notizie su Radio Italia Live Temi più discussi: RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 2026: la data del ritorno a Palermo; Il concertone di Radio Italia torna anche quest'anno a Palermo: c'è la data; Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo: data e prime informazioni sull’edizione 2026; Torna il concertone di Radio Italia al Foro Italico, il 28 giugno passerella di star. Radio Italia Live torna a Palermo: il Foro Italico si prepara al concertone dell’estatePalermo si prepara a riaccendere il grande palco della musica italiana. Dopo il successo delle edizioni precedenti, Radio Italia Live – Il Concerto tornerà nel capoluogo siciliano domenica 28 giugno ... blogsicilia.it Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo: appuntamento il 28 giugno al Foro ItalicoDomenica 28 giugno 2026, Palermo ospiterà nuovamente Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale organizzato da Radio Italia in collaborazione con ... sicilianews24.it PALERMO SEI PRONTA Il 28 giugno 2026 Radio Italia Live - Il Concerto torna a Palermo al Foro Italico! Il nostro grande evento gratuito è organizzato in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occi - facebook.com facebook PALERMO SEI PRONTA Il 28/06/26 Radio Italia Live - Il Concerto torna a Palermo al Foro Italico! Il nostro grande evento gratuito è organizzato in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. #rilive x.com