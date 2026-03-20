Il commissario tecnico ha annunciato la lista dei giocatori convocati per i playoff mondiali, includendo tre calciatori della Juventus, tra cui il ritorno di Chiesa. Sono stati inoltre esclusi alcuni altri elementi dalla rosa, mentre le scelte ufficiali sono state comunicate attraverso il comunicato della federazione. La selezione comprende atleti chiamati a rappresentare l’Italia nelle prossime sfide di qualificazione.

Convocati Italia, le scelte di mister Gennaro Gattuso per il playoff. La lista ufficiale degli azzurri chiamati dal ct e gli esclusi. La Juve si prepara a seguire con attenzione i propri tesserati impegnati nel momento più delicato della stagione azzurra. Domenica sera scatterà il raduno a Coverciano per preparare la semifinale dei play-off contro l’ Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo a Bergamo. Secondo le ultime notizie, il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha inserito nella lista dei 28 convocati tre pilastri della formazione bianconera. ULTIMISSIME JUVE LIVE Faranno parte del gruppo Federico Gatti, Andrea Cambiaso, 26 e Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Italia playoff Mondiali: 3 giocatori della Juventus nella lista di Gattuso. Torna Chiesa, ecco chi è stato escluso

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