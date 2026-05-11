Arezzo si prepara a introdurre il turno di notte per i vigili urbani come misura per gestire i problemi legati alla movida. La proposta è stata annunciata tramite un comunicato stampa, nel quale si fa riferimento alla difficoltà di controllare la situazione, paragonandola a personaggi dei fumetti come Batman e l'Uomo Ragno. La decisione arriva in risposta alle criticità crescenti legate alla vita notturna in città.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa LIPA Menchetti Ad Arezzo la movida è ormai diventata una disciplina estrema. Da una parte i ragazzi che vogliono divertirsi, dall’altra i residenti che vorrebbero dormire almeno più delle galline. Nel mezzo, una pattuglia di vigili urbani mandata in piazza della Badia come Gandalf davanti ai Balrog del gin tonic. A lanciare l’allarme è il consigliere comunale e candidato sindaco Michele Menchetti, che in una lunga nota stampa descrive un centro storico trasformato ogni weekend in una specie di scenografia post-apocalittica: bicchieri ovunque, bottiglie abbandonate, cartacce e “vespasiani improvvisati” che fanno sembrare via Cavour il backstage del Concertone del Primo Maggio.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, per risolvere la mala movida propongono il turno di notte ai vigili: “Mancano solo Batman e l’Uomo Ragno”

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