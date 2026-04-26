Il Portello non è solo mala movida ma un quartiere che sa da che parte stare

Il 25 aprile, in occasione della Giornata della Liberazione, si è svolto un pranzo sociale in piazza Portello a Padova, organizzato dal Circolo Blow Up e dalle associazioni studentesche Udu e Rete degli Studenti Medi. L’evento ha coinvolto cittadini e studenti, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza nazionale. La giornata ha visto un momento di aggregazione nel quartiere, che oltre alla movida è anche un luogo di incontri e riflessioni.

In occasione della Giornata della Liberazione, ieri 25 aprile, Circolo Blow Up e le associazioni studentesche Udu e Rete degli Studenti Medi hanno organizzato un pranzo sociale in piazza Portello a Padova. «In più di 200 persone, tra studenti, universitari, lavoratori e pensionati - ha detto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, i residenti del quartiere Chiaia denunciano il comune per la "mala movida" Leggi anche: Vannacci: “Sappiamo da che parte stare”. Fiducia sì, ma no al decreto Ucraina Una raccolta di contenuti Si parla di: Il Portello non è solo mala movida, ma un quartiere che sa da che parte stare. «Il Portello non è solo mala movida, ma un quartiere che sa da che parte stare»Lo ha detto ieri 25 aprile Domenico Amico, presidente del circolo Blow Up in occasione del pranzo sociale che si è svolto in uno dei quartieri più popolosi e apprezzati di Padova e che ha radunato più ... padovaoggi.it Il Portello cambia volto: non solo il Centro di produzione Rai , arrivano anche un parco e la piazzaUna pista ciclabile sopraelevata che dal Portello arriverà fino al parco di Citylife. Alberi, aree verdi, nuove piazze. Ma anche edifici, case e uffici. La trasformazione che nei prossimi anni ... milano.repubblica.it