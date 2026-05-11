Arezzo in vacanza dopo la partita di Benevento Si riprende il 22 agosto con la serie B

Dopo la partita di Benevento, la squadra di Arezzo ha concluso la stagione e si è presa una pausa. La partita in Supercoppa contro il Benevento è stata l’ultimo impegno ufficiale prima delle vacanze. Al termine dell’incontro, l’allenatore ha comunicato ai giocatori la fine del ciclo stagionale. La ripresa delle attività è prevista per il 22 agosto, quando inizieranno gli allenamenti in vista della Serie B.

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