Supercoppa Arezzo sconfitto a Benevento nell' ultima partita stagionale Ora testa alla serie B

Allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento si è giocata l'ultima partita stagionale di Supercoppa tra la squadra di casa e l'Arezzo, che è stato sconfitto. La partita ha visto gli amaranto di mister Cristian Bucchi scendere in campo per l'ultima volta in questa stagione. Ora la squadra si prepara per affrontare il campionato di serie B.

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