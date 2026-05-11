Arezzo si prepara a realizzare 14 chilometri di pista ciclabile entro il 2030, con l’obiettivo di ridurre la presenza di anziani sui marciapiedi. La proposta, presentata attraverso comunicati ufficiali, fa parte di un piano di sviluppo urbano che mira a migliorare la mobilità sostenibile nella città. La realizzazione di questa rete ciclabile fa parte di un progetto più ampio volto a riorganizzare gli spazi pubblici e favorire alternative alla circolazione veicolare.

“ORA MORDIAMOCI LA B!” Gli amaranto raccontati da tribuna a curva: gladiatori, caterpillar e destri che fanno paura Apre il point di Grasso: musica rock a palla e ritornello ipnotico “Cambia passo, vota Grasso”. Segnalati tre pensionati entrati pensando fosse il Festivalbar “Biglietto, abbonamento e documento”: sugli autobus arrivano le cabine blindate. I conducenti ormai paiono cassieri di banca Alternativa Comune presenta il piano per una città inclusiva. Previsti semafori parlanti, panchine ergonomiche e rotatorie...🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo “città universale”: entro il 2030 previsti 14 chilometri di pista ciclabile per evitare anziani vaganti sui marciapiedi

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