Servizio Civile Universale 2026 | all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovani domande entro l’8 aprile

Anche quest’anno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Arezzo partecipa al bando con 5 posti disponibili, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione), confermando il proprio impegno per un servizio civile inclusivo e accessibile. I candidati potranno scegliere tra quattro progetti, accomunati dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone cieche e ipovedenti, promuovendone autonomia e partecipazione attiva. Il progetto BOREA è dedicato al sostegno nella vita quotidiana: i volontari affiancheranno gli utenti negli spostamenti, nelle attività giornaliere e nell’accesso ai servizi, contribuendo a contrastare l’isolamento sociale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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