Servizio civile universale | bando 2026 da oltre 65mila posti domande entro l’8 aprile ore 14
È stata aperta la procedura di candidatura per il nuovo bando del Servizio civile universale 2026, che offre oltre 65.000 posti disponibili. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile 2026. La selezione riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di servizio su tutto il territorio nazionale. La partecipazione è rivolta a persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
È aperta fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 la finestra per candidarsi al nuovo bando del Servizio civile universale, che mette a disposizione 65.964 posizioni tra Italia ed estero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Salve,vorrei farvi delle domande .. Io ho un figlio di tre anni,sto svolgendo il Servizio Civile Universale,essendo genitore separato,mi spettano dei permessi Ho provato a chiedere al mio ente ma ad oggi non ho ricevuto risposte via e-mail.. Se dovessi prender - facebook.com facebook