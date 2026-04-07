Servizio civile universale | bando 2026 da oltre 65mila posti domande entro l’8 aprile ore 14

È stata aperta la procedura di candidatura per il nuovo bando del Servizio civile universale 2026, che offre oltre 65.000 posti disponibili. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile 2026. La selezione riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di servizio su tutto il territorio nazionale. La partecipazione è rivolta a persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni.