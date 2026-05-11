Architetture & civitas - mostra fotografica di Rocco Guerra

È stata inaugurata una mostra fotografica che mette in evidenza l’evoluzione dell’architettura attraverso uno sguardo diretto. Le fotografie mostrano edifici e strutture di diverse epoche e luoghi, confrontando architetture moderne con quelle di paesi più sviluppati. L’esposizione si propone di far riflettere sui cambiamenti nei modi di costruire e progettare nel corso degli anni, offrendo uno spunto di osservazione visiva e culturale.

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