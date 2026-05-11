Architetture & civitas - mostra fotografica di Rocco Guerra
È stata inaugurata una mostra fotografica che mette in evidenza l’evoluzione dell’architettura attraverso uno sguardo diretto. Le fotografie mostrano edifici e strutture di diverse epoche e luoghi, confrontando architetture moderne con quelle di paesi più sviluppati. L’esposizione si propone di far riflettere sui cambiamenti nei modi di costruire e progettare nel corso degli anni, offrendo uno spunto di osservazione visiva e culturale.
Le foto presentate vogliono far riflettere sulla evoluzione dell’architettura nel tempo e nei luoghi, mettendo anche a confronto “nostre architetture moderne” con quelle contemporanee dei paesi più evoluti. Da Architetto progettista non posso che rimanere colpito dalle architetture più evolute.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Nomine&Poltrone, Giovanna Scarcia è la nuova referente per Terni di Civitas UmbriaAvvocato ed ex assessore della giunta comunale guidata da Leonardo Latini: "Unire le energie migliori per la città".
Leggi anche: Costumi di scena, architetture di potere. Le regine di cinema e teatro in mostra