Costumi di scena architetture di potere Le regine di cinema e teatro in mostra

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Reggia di Venaria è aperta fino al 6 settembre una mostra intitolata “Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro”. L’esposizione presenta costumi di scena, concentrandosi sulle apparizioni di regine e figure femminili protagoniste di spettacoli teatrali e film. La mostra si focalizza su abiti che rappresentano l’architettura di potere e il ruolo delle donne nelle rappresentazioni artistiche.

Alla Reggia di Venaria, fino al 6 settembre, “ Regine in scena. L’ arte del costume italiano tra cinema e teatro ” mette in fila non semplici vestiti ma apparizioni. Trentuno abiti che hanno costruito sullo schermo e sulla scena l’idea stessa di regalità, tra mito, storia e fantasia. Curatore della mostra, Massimo Cantini Parrini è uno dei maggiori costumisti italiani contemporanei e alacre collezionista di abiti del passato. due volte candidato all’Oscar, sei volte premiato con il David di Donatello e Accademico d’Onore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e di Parma, con la co-curatela di Clara Gloria. Il percorso si articola in tre.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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