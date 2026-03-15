Nomine&Poltrone Giovanna Scarcia è la nuova referente per Terni di Civitas Umbria

Civitas Umbria ha annunciato la nomina di Giovanna Scarcia come nuova referente per Terni. La decisione ha coinvolto il consiglio direttivo, che ha scelto Scarcia per ampliare le competenze dell’associazione nella zona. La nomina mira a rafforzare la presenza di Civitas Umbria in città e a migliorare i rapporti con il territorio.

Avvocato ed ex assessore della giunta comunale guidata da Leonardo Latini: "Unire le energie migliori per la città". La presidente Roberta Tardani: "Nuova energia per il nostro percorso" Si amplia la squadra di competenze ed esperienze amministrative di Civitas Umbria. Il consiglio direttivo ha nominato Giovanna Scarcia referente territoriale dell'associazione per la città di Terni. Avvocata del foro di Terni dal 2007, Giovanna Scarcia vanta un solido percorso accademico e specialistico. Ha conseguito il dottorato di ricerca in disciplina della libertà della concorrenza e ha collaborato per diversi anni come tutor e professore a contratto in diritto industriale e commerciale presso le Università di Perugia, Napoli Federico II e Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Nomine&Poltrone, Simone Lucchetti confermato segretario della Uilm TerniL’elezione nel corso del 20esimo congresso del sindacato dei metalmeccanici: “La nostra siderurgia tra guerra e costi energetici” Simone Lucchetti è... Leggi anche: Nomine & Poltrone, due nuovi incarichi all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni: chi sono